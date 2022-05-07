شركة هوندا تتألق من جديد في عالم السيارات الشبابية المميزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد هوندا لإطلاق سيارتها الكروس أوفر الجديدة التي جمعت جمال التصميم والعملية والاقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.



وبالنظر لنموذج سيارة ZR-V الذي استعرضته هوندا نلاحظ أن المركبة تنفرد بتصميم مميز جدا للمصابيح الخلفية إذ جهزت هذه المصابيح بوحدات إضاءة حمراء بارزة تمنح الواجهة الخلفية شكلا أنيقا وعصريا.

كما انفردت هذه السيارة بشكل واجهتها الأمامية التي يتداخل فيها الكروم مع ألوان الهيكل بصورة مميزة جدا، فضلا عن أن مظهرها الخارجي يوحي بالقوة بفضل تصميمه المميز وفتحات الهواء التي توزعت على جوانب السيارة.

وحصلت المركبة على مصابيح أمامية تعمل بأحدث تقنيات LED، كما جهزت بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تحصل ZR-Vالجديدة على محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 182 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما يتوقع أن تطرحها هوندا في الأسواق العالمية صيف العام الجاري.