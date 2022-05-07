شاهد.. سبعيني يقطع سباق 100 متر في 13 ثانية فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أثبت الأمريكي مايكل كيش البالغ 70 عاما، أن العمر مجرد رقم، بعد أن قطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية لينتشر فيديو إنجازه الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر الرجل السبعيني قدرات خارقة خلال سباق Pen Relays وهو أقدم وأكبر مسابقة للجري في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركه موقع FloTrack على "تويتر" الرجل وهو يركض بسرعة البرق ويفوز بالسباق بعد أن قطع مسافة 100 متر في 13.47 ثانية.

وحصد الفيديو الذي تمت مشاركته يوم الخميس أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر".

وبدأ العداء مايكل كيش الجري بعمر 59 عاما، عندما أراد المشاركة في أولمبياد نيو جيرسي، وكان أسرع شخص في بطولة وورلد ماسترز لألعاب القوى بمدينة مالقا الإسبانية عام 2018.