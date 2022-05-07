شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحقيق يستهدف زعيم المعارضة البريطانية.. لاحتمال انتهاكه القيود الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية إخضاع زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر للتحقيق في احتمال انتهاكه قيود مكافحة كوفيد.



وجاء ذلك بعد بضعة أسابيع من فرض غرامة على رئيس الوزراء بوريس جونسون في السياق نفسه.

وقالت الشرطة في بيان إنها بعدما تلقت "معلومات جديدة مهمة" حول تجمع مخالف، "يمكننا التأكيد أن تحقيقا يجري في انتهاكات محتملة" للقيود الصحية.

ومن شأن فتح هذا التحقيق أن يضع ستارمر في موقف حرج كونه دعا جونسون مرارا الى الاستقالة في غمرة كشف أمر الحفلات التي اقيمت في داونينغ ستريت خلال فترات الاغلاق.