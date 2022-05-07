شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تنفيذ 7 عمليات إنزال جوي للقضاء على بقايا الإرهابيين في الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تنفيذ أكثر من 7 عمليات إنزال جوي من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة غربي محافظة الأنبار، وذلك بهدف القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم - أن عمليات الإنزال أفشلت مخططات الجماعات الإرهابية، موضحة أنه تم العثور على مصنع للعبوات الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار في قضاء الرطبة.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أنه بعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت القوات الأمنية من صد هجمات لعناصر إرهابية خاصة على الطريق الدولي بالرطبة.