لقاح "كونفاسال" يساعد في إنتاج 100% من الأجسام المضادة للفيروس التاجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للطب والأحياء، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن لقاح Konvasel لا يثير أية حساسية ويساعد في إنتاج 100% من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.



جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 6 مايو لوكالة "تاس" الروسية وأضافت قائلة:" إن الاختبارات السريرية للقاح أظهرت أنه يسبب إنتاج نسبة عالية جدا من أجسام IgG المضادة لبروتين N في مصل دم الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح. وقد سجلته في 18 مارس الماضي وزارة الصحة الروسية".

وأعادت، سكفورتسوفا، إلى الأذهان أن لقاح Konvasel تم وضعه في معهد اللقاحات والمصول في بطرسبورغ لدى وكالة الطب والأحياء بموسكو. وأوضحت أن اللقاح الجديد عبارة عن مستحلب يستخدم للحقن العضلي. ولا يزيد حجم جرعة واحدة من اللقاح عن 0.5 ميليلتر.

يذكر أن معهد اللقاحات والمصول التابع للوكالة بدأ في 5 أبريل الماضي في إنتاج اللقاح على دفعات. وحسب، سكفورتسوفا فإن القدرات الإنتاجية للمعهد تسمح بإنتاج حتى مليوني جرعة من اللقاح في الشهر.

وكان المعهد قد أفاد في وقت سابق بأن اللقاح الذي ينتجه يصلح لتعزيز لقاحات أخرى، مثل "سبوتنيك" و"كويفاك" و" أبي فاك كورونا".