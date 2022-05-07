شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لليمن يدعو لاغتنام الهدنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، أهمية اغتنام فرصة الهدنة لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية وزيادة التمويل الإنساني.

وأوضح مكتب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ـ عبر حسابه على "تويتر"، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت ـ أن المبعوث الأمريكي تواصل مع منظمات دولية غير حكومية للتعرف على تجاربها في اليمن، ومناقشة ما يلزم للحد من المعاناة في أنحاء اليمن.

وكان مكتب المبعوث الأممي لليمن قد أعلن في وقت سابق ترحيبه بإطلاق التحالف العربي سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن مبادرة إنسانية في إطار الهدنة واتفاق الأسرى.