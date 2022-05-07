لقاح جديد ضد التصلب المتعدد والحمى الغدية.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر لقاح جديد ضد فيروس "إبشتاين بار" قدرة على الوقاية من التصلب العصبي المتعدد والحمى الغدية وبعض أنواع السرطان أيضاً. ويعرض اللقاح الجسم لبروتينين يستخدمهما الفيروس ويدرب جهاز المناعة على التعرف على العامل المسبب للمرض فيهما.



وطور الباحث غاري نابل من شركة موديكس ثيرابيوتيك اللقاح، ومن المتوقع تجربته على البشر في العام المقبل، بعدما سجل نسبة نجاح عالية على الحيوانات، وفق موقع "نيو ساينتست".

وقال نابل: "أظهر اللقاح نتيجة واعدة جداً، لأننا تمكنا من منع العدوى بالفيروس بالكامل تقريباً، ومن التسبب في إصابة ولو كانت منخفضة المستوى".

ولم تسجل تجارب اللقاح على الحيوانات أي إصابة بالأورام اللمفاوية، وهي سرطانات الجهاز اللمفاوي التي ترتبط بشكل متزايد بفيروس إبشتاين بار.

وترتبط العدوى بالفيروس بسرطان المعدة، والحمى الغدية، ومرض التصلب العصبي المتعدد، الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويحد من قدرة المخ على إرسال واستقبال الاشارات.

ويتنافس لقاح شركة موديكس الجديد مع لقاح قيد التطويرهمن قبل مودرنا يستخدم نفس آلية اللقاح ضد كورونا والتي تعتمد على تقنية mRNA. بينما يستخدم لقاح موديكس فيروس"إبشتاين بار" بشكل طبيعي لتدريب المناعة على التعامل معه.