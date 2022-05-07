كم وقتاً تستغرق محاولات الحمل؟.. دراسة تُجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تشير الأبحاث إلى أنه إذا توقفت المرأة عن استخدام موانع الحمل، فإن الحمل قد يستغرق ما بين دورتين و3 دورات شهرية، وأن حوالي 90% من النساء يحملن خلال عام.



أما إذا لم تتناول موانع الحمل، حسب دراسة بريطانية، يمكن الحمل في أول شهر لدى 30% منهن، و90% خلال عام.

وقد يستغرق الأمر وقتاً أطول، إذ لكل زوجين مجموعة فريدة من الظروف التي تؤثر على الإنجاب.

ووفقاً للدراسة البريطانية تحمل 75% من المتزوجات بعد 6 أشهر من المحاولة، و95% خلال عامين.

وتفيد دراسة ألمانية بحمل 38% من الزوجات في الشهر الأول، و68% خلال 3 أشهر، و81% خلال 6 أشهر، و92% خلال عام.

لزيادة فرص الحمل:

• الحفاظ على الوزن وضبطه.

• تتبع الدورة الشهرية بما في ذلك الإباضة.

• تبديل الأدوية التي قد تسبب قلة عدد الحيوانات المنوية.

• تناول نظام غذائي غني بالمغذيات.

• فحص الأمراض المنقولة جنسياً والحالات التي قد تؤثر على الخصوبة.

• تجنب التدخين أو تعاطي المخدرات.

• تجنب الحرارة، والمواد الكيميائية، أو الأنشطة التي يمكن أن تقلل عدد الحيوانات المنوية.

• الجماع بانتظام.