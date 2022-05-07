دراسة تكشف رد فعل بطانة الأمعاء سبب القولون العصبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اقترحت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا تفسيراً لمتلازمة القولون العصبي يلقي اللوم على خلايا الأمعاء، حيث يعتقد أن سبب الآلام المزمنة يعود إلى تهيج هذه الخلايا، ورد فعلها الزائد طويل الأمد.



وقام فريق البحث بتجارب على الحيوانات أظهرت أن بطانة الأمعاء تنشط بشكل زائد عند تعرضها لمهيجات، وتسبب أعراضاً تشبه متلازمة القولون العصبي، وفقاً للتقرير الذي نشره موقع "نيو ساينتست" عن الدراسة.

ويُقدّر عدد المصابين بمتلازمة القولون العصبي بحوالي 15% من البالغين، وتصاب النساء بمعدل يزيد عن الضعفين بهذه المتلازمة مقارنة بالرجال.

وقد أظهرت التجربة استمرار رد فعل خلايا الأمعاء لفترة طويلة بلغت عدة أشهر حتى بعد إزالة المهيجات، وكذلك تأثر إناث الحيوانات بمعدل أكبر من الذكور بمثيرات القولون العصبي.

وتتميز أعراض متلازمة القولون العصبي بالانتفاخ، وآلام البطن وفرط الحساسية تجاه بعض الأطعمة، ودورات من الإمساك والإسهال.

ويُنصح المصابون بالقولون العصبي بمراقبة الأطعمة المثيرة للأعراض، وتجنّبها.