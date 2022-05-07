شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة بالسعودية وأمطار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت، رياح نشطة وأتربة نشطة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج علي محافظة ينبع وينبع النخل والرايس.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت، رياح نشطة وأتربة نشطة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج علي محافظة ينبع وينبع النخل والرايس

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١١ صباحا تسمر حتي الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم، السبت، سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار رعدية و مغبرًا أحيانًا.

الرياح: متقلبة الاتجاه أو شرقية من 7 إلى 12 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أو أكثر أحيانًا ثم تتحول إلى شمالية في وقت لاحق من النهار وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا؛ كما تحذر الأرصاد من رياح قوية و هبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، و يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 25%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزرالثاني عند 21:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند الساعة 00:49 والجزر الاول عند الساعة 20:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 29 55 15 دبي 40 28 50 20 الشارقة 39 28 50 15 عجمان 38 27 55 25 أم القيوين 37 25 60 25 رأس الخيمة 36 24 65 20 الفجيرة 31 24 90 50 العين 41 29 60 15 ليوا 43 30 50 15 الرويس 43 30 60 25 السلع 38 29 70 25 دلما 35 28 75 30 طنب الكبرى 34 27 85 35 طنب الصغرى 34 27 85 35 أبو موسى 34 27 85 35.