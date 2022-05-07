شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤن الخارجية المغربى يلتقى سفير أنجولا لتعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، السفير المتجول لأنجولا، برناردو مبالا دومبيلي، حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس من الرئيس الأنجولي جواو لورينسو.

وأكد دومبيلي، في تصريحات صحفية، عقب المقابلة، على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين أنجولا والمغرب.

وقال إن "أنجولا والمغرب لهما تاريخ مشترك، والمغرب كان أول بلد يدعم أنجولا عبر الحركة الشعبية لتحرير أنجولا.

وأضاف: نعتبر المغرب بلد صديق لأنجولا، ويتعين على البلدين الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها بشكل أكبر.