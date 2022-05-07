شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات اللبنانية: انتهاء المرحلة الأولى من تصويت المغتربين بـ 10 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب انتهاء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية، مؤكدا أن نسبة المشاركة بلغت قرابة 59% في العشر دول التي أجريت فيها الانتخابات اليوم.

وأكد بوحبيب في مؤتمر صحفي عقب غلق باب الاقتراع في جميع اللجان بالدول العشر أن عدد المشاركين بلغ ١٨٢٢٥ شخصا من بين ٣٠٩٢٩ لهم حق التصويت في الدول التي أجريت فيها الانتخابات اليوم.

وأوضح أن أكبر نسبة اقتراع كانت في سوريا مع 84 في المئة ومن بعدها طهران 74 في المئة ومن ثم قطر والكويت والبحرين وعمان 66 في المئة والأردن 60 في المئة والسعودية 49 في المئة وبغداد 48 في المئة والقاهرة 42 في المئة والاسكندرية 58 في المئة من المقيدين.

وأكد أن كل الملاحظات التي سجلت تم حلها على الفور ولم يحصل أي شيء يوقف العملية الانتخابية وقد أقفلت الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS داخلها.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى للانتخابات النيابية اللبنانية وذلك بفتح مراكز الاقتراع في مصر و9 دول آسيوية تعتمد يوم الجمعة كعطلة أسبوعية وذلك لاستقبال 30929 مغتربا لهم حق المشاركة في التصويت.

ويتوزع المغتربون في الدول العشر على 13 مركزا انتخابيا بها 77 لجنة فرعية للاختيار من بين 103 قوائم تتنافس في الانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبا في مجلس النواب اللبناني وفقا لنظام القائمة النسبية على أن يكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.

وتعد الجالية اللبنانية في السعودية هي الأكبر في المرحلة الأولى، إذ وصل عدد المسجلين إلى 13105 لبنانيا موزعين على مركزين انتخابيين يضمان 30 لجنة فرعية، فيما بلغ عدد المسجلين في مصر 709 لبنانيا موزعين على مركزي اقتراع بالقاهرة والأسكندرية بهما لجنتان فرعيتان.

وضمت الكويت مركزا رئيسيا بـ 14 لجنة فرعية لاستقبال 5760 مغتربا لبنانيا مسجلا للتصويت في الانتخابات. وضمت سوريا 3 لجان فرعية لاستقبال 1018 مغتربا، كما كان يحق لـ 903 مغتربين التصويت بسلطنة عمان و7344 بقطر و642 بإيران و638 بالبحرين و483 بالأردن و327 بالعراق.