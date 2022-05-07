شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع عسكريين أمريكيين الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك، التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وكان الملك عبد الله قد طار إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضى ورافقته الملكة رانيا فى رحلة مفاجئة وخاصة يتبعها بعض المقابلات الرسمية.