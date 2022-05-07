عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصخرة.. أكبر ألماسة بيضاء في مزاد والسعر خرافي

السبت 7 مايو 2022

الخليج 365

تُطرح أكبر ألماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز.



وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

وقالت دار كريستيز إن الألماسة التي اشتهرت باسم "الصخرة" وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الجولف تقريبا، تزن 228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بـ 30 مليون دولار.

وقال ماكس فوسيت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف لرويترز "غالبا مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن".

مواصفات الألماسة "الصخرة"

وأضاف أن هذه الألماسة على "شكل كمثرى متناسق تماما، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".

وانتعشت أسعار الألماس عالميا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي له، فضلا عن عودة الفعاليات التي يحضرها كبار الشخصيات مع رفع القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

والألماسة "الصخرة" تم استخراجها وصقلها في جنوب أفريقيا.

وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لألماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراط بيعت في عام 2017.

وتبيع دار كريستيز أيضا جوهرة صفراء اللون تزن 205.07 قيراط على شكل وسادة تحمل اسم "ألماسة الصليب الأحمر" نظرا لأن جزءا غير محدد من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.