شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل يمنى جراء انفجار لغم بالحديدة والعثور على حقل ألغام في مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المرصد اليمني للألغام عن مقتل مدني بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة، والعثور على حقل ألغام في مأرب (شمال شرق اليمن).



وقال المرصد - في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية - إن المواطن (محمد أحمد جربه، 38 عاما)، قُتل بانفجار لغم أثناء رعيه للماشية في منطقة "الزعفران" بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.



وأضاف المرصد أن المواطنين عثروا على حقل ألغام في منطقة الصحالي بمديرية حريب جنوب مأرب (شمال شرق اليمن) كانت ميليشيا الحوثي الإيرانية قد زرعتها خلال فترة سيطرتها على المنطقة، ويتكون الحقل من ثلاثة أنساق من الألغام، وكان بعضها قد انفجر أثناء مرور عدد من الجمال في المنطقة.



وتشير التقارير الرسمية إلى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بزراعة نحو مليوني لغم منذ بداية الحرب، وتسببت انفجارها بمقتل وإصابة الآلاف من المواطنين.