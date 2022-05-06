شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يتفقد سير العملية الانتخابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية اللبنانية، لتفقد سير الانتخابات النيابية للجاليات اللبنانية في الدول العربية والإسلامية، التي تعتمد يوم الجمعة كيوم عطلة أسبوعية، وفق بيان مجلس وزراء لبنان.





وأكد ميقاتي أنه اطلع على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما طلع على الإحصاءات وكل ما يحدث من متابعة.

ووجه الشكر لوزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي و طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل بكل اتجاه، ويتابعون أية مشكلات تقع والعمل على سرعة معالجتها لحظة بلحظة.





وقال ميقاتى: "أقول من كل قلبى الله يتمم على خير وإن شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من مايو مرتاحين أيضا ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن أن يُحدث التغيير المرتقب".







