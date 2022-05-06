شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتهم أطرافاً بالعمل على "سياسة الأرض المحروقة" فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا بمحاولة حرق البلاد، والعمل على "سياسة الأرض المحروقة" عن طريق إشعال النيران في قوت الدولة وشعبها، موضحا أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في البلاد ليست من قبيل الصدفة.وفق إذاعة شمس التونسية .

ومنذ إجازة عيد الفطر، شهدت تونس موجة حرائق متزامنة، طالت أسواقا ومصانع، آخرها اندلاع حريقين أمس الخميس، بواحات مدينة الحامة بمحافظة قابس وميناء الصيد البحري بمحافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد.

ودعا سعيد خلال لقائه بقيادات أمنية بمقر وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، السلطات الأمنية والقضائية إلى ملاحقة كل من تسببوا في افتعال الحرائق واللجوء لسياسة الأرض المحروقة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات المراقبة الأمنية على الحقول وصوامع القمح حتى لا تلحقها النيران.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أعلن عن تشكيل لجنة وطنية ذات صبغة استشارية لتأسيس "جمهورية جديدة"، ستكون المشاركة فيها لكل من ساند "مسار 25 يوليو"، وتتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.