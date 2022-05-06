شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم (الجمعة) إلقاء القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية فى محافظة نينوى الواقعة شمالى البلاد.

وأفادت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بتفجير سيارة مفخخة أواخر الشهر الماضى فى منطقة المجموعة الثقافية فى حى الشرطة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى البلاد".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت بعد تنفيذ عمليات بحث وتفتيش على خلفية ورود معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجودهما فى محافظة نينوى"، مؤكدا استمرار الإجراءات التحقيقية والقانونية مع المتهمين لمعرفة ملابسات هذا الحادث الإرهابى وسيتم إحالتهما عقب ذلك إلى الجهات المختصة.

يذكر أن القوات العراقية تشدد خلال هذه الفترة من إجراءاتها وعملياتها الأمنية فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية فى البلاد.