شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان بالقاهرة: كاميرا تنقل الصورة من مركز الاقتراع للخارجية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير لبنان لدى القاهرة على الحلبى، أن عملية الاقتراع تسير بنظام ودون أى مشكلة، منذ صباح اليوم، مضيفًا: "نتوقع إقبالاً أكبر بعد الظهر وجددنا استثنائياً جواز سفر واحد".

وأشار السفير اللبنانى، إلى أن هناك كاميرا تنقل الصورة كاملة من داخل مركز الاقتراع إلى وزارة الخارجية اللبنانية فى بيروت وهذه الكاميرا ستبقى موجهة على صناديق الاقتراع حتى وصول DHL صباح غد.

وقد فُتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام 709 ناخبين موزعين على قلمى اقتراع فى مركزين للاقتراع فى السفارة اللبنانية فى القاهرة والقنصلية اللبنانية فى الإسكندرية.

وبدأ أبناء الجالية اللبنانية بالتوافد على مقر السفارة اللبنانية بالقاهرة والقنصلية فى الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع فى الجولة الأولى من الانتخابات النيابية على أن تستأنف المرحلة الثانية الأحد المقبل.

وقد انطلقت صباح اليوم عملية تصويت الناخبين من أبناء الجاليات اللبنانية فى الخارج فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتى تشمل عشر دول، على أن تجرى الجوة الثانية الأحد المقبل فى قرابة 48 دولة بقارات (أوروبا - الأمريكيتين - أفريقيا - آسيا - استراليا)، وهى الدول التى تعتمد الأحد إجازة أسبوعية، حيث تم تحديد التصويت فى يوم إجازة للتحفيز المغتربين على المشاركة فى الانتخابات دون التأثير على أعمالهم.، بينما تنطلق فى الداخل اللبنانى 15 مايو الجارى.