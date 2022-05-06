شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية تونس يترأس اجتماع "الأعلى لقوات الأمن" ويتابع جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين، اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلى لتقييم الوضع الأمنى العام بالبلاد، والمجهودات المسجلة فى مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى النظر فى جملة من المسائل المتعلقة بنشاط مختلف هياكل وزارة الداخلية وخاصة منها الاستعدادات للمرحلة القادمة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الداخلية التونسية أن الاجتماع ناقش أيضا الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي وتأمين الرحلات السياحية والزيارة السنوية الخاصة بمعبد الغريبة، والاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2021 -2022، إلى جانب تأمين الملاعب الرياضية وسبل التعامل مع أحداث الشغب، والاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد زار أمس مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، حيث التقى مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والقيادات الأمنية، حيث أطلع على سير عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

كذلك قام بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، حيث التقى بعدد من المواطنين واطلع على مشاغلهم واستمع إلى عدد من مقترحاتهم.