شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النواب الليبى ومسئولة أممية يبحثان مستجدات العملية السياسية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، بالعاصمة طرابلس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، آخر مستجدات العملية السياسية.

وقال النويري - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" - "التقيت في طرابلس مع وليامز وجرى النقاش حول آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور مجلس النوّاب المهم بشأنها".

وفي السياق ذاته، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مع جوزيبي بوتشينو سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

وكتبت "وليامز" - عبر حسابها على تويتر - "ناقشت مع السفير بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن".

وأضافت: "كما اتفقنا على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض".