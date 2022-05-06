شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ضبط شخص موال لداعش بالتعاون مع الولايات المتحدة كان يعد لعمل إرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربية اليوم الجمعة، من القبض على شخص موال لتنظيم داعش الإرهابى، بمدينة بركان، وذلك للاشتباه فى تورطه فى التحضير والإعداد لمشروع إرهابى بغرض المساس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بيان لسلطات الأمن المغربية، أن عملية توقيف المشتبه فيه تعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين سلطتي الأمن المغربي والسلطات الأمريكية المختصة، حيث جرى تحديد هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف البيان أن الشخص المضبوط كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة، وتهدف إلى استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية في المغرب وأن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي ضبطتها سلطات الأمن المغربية بمدينة وجدة في 25 مارس 2021.

وتم وضع المشتبه به تحت الحراسة لإجراء التحقيقات التي تتم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة إليه، ورصد ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد التحضير والإعداد لارتكابه في المغرب.