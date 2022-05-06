شكرا لقرائتكم خبر عن العماد ميشال عون: تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين اللبنانيين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم الجمعة، عملية اقتراع اللبنانيين بالخارج المسجلين للانتخابات النيابية لدورة 2022، في الدول العربية المختلفة، حيث ظل على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور عبد الله بو حبيب، الذي زوده تباعا بتطورات عمليات الاقتراع في هذه الدول، والمنقولة مباشرة بالصوت والصورة إلى غرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية لهذه الغاية. وفق بيان لرئاسة لبنان.



وشدد الرئيس عون على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين، منوهًا بالجهود التي بذلت لاتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات.



وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد سبق وأعلنت بدء تأمين التعذية الكهربائية لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين بوسط بيروت حتى يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى تأمين الكهرباء لمدة 14 ساعة يوميا في 26 مركزا انتخابيا بجميع محافظات لبنان حتى 14 مايو الجاري على أن تصل ساعات التغذية إلى 24 ساعة يوم الانتخابات النيابية في الداخل الموافق 15 مايو الجاري واليوم الذي يليه.



وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أن هذا القرار يأتي للمساهمة في انجاح العملية الانتخابية وفي إطار التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة خلال شهر مايو الجاري، موضحة أن توفير الكهرباء لوزارة الخارجية هدفه خدمة النقل المباشر لمتابعة عملية الاقتراع في الخارج حتى نهايتها حيث يتم إجرائها يومي غد الجمعة والأحد المقبل على أن يستمر التيار الكهربائي لمدة يوم بعد التصويت.