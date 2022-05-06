شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تتسلم رئاسة مجموعة آسيا والباسيفيك فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت سلطنة عُمان رسميًّا رئاسة مجموعة آسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة في احتفال جرى تنظيمه بنيويورك.

وأعرب السفير أمريت بهادور، مندوب جمهورية النيبال الدائم لدى الأمم المتحدة، عن سعادته لتسلّم السلطنة الرئاسة الدورية لمجموعة آسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة، مضيفا أن المكانة والسمعة الدولية اللتين تحظى بهما يؤهلانها لقيادة هذه المجموعة الحيوية والفاعلة في الأمم المتحدة بكل حكمة واقتدار، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

من جانبه عبّر السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، عن ترحيب واستعداد سلطنة عُمان لقيادة مجموعة دول آسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها (55) دولة، مؤكدا سعي السلطنة للحفاظ على مصالح دول آسيا والباسيفيك في المنظمة والمحافل الدولية والدفاع عنها.