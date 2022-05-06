شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الإعلان عن إجراءات التقديم للحج من داخل المملكة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة،⁩ أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة لحجّ هذا العام 1443هـ ستعلن قريباً، عبر موقع الوزارة الرسمي. وفق "عكاظ".

⁩وأوضحت الوزارة أنها تأمل من عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة، عدم التعامل مع أى مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه، وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق حصص الدول من الحجاج هذا العام، إذ سيكون عدد الحجاج هذا العام مليون حاج تقريباً.

ومن جهة ثانية كانت وزارة الحج والعمرة، قد قالت إن عدد التصاريح الصادرة خلال شهر رمضان لأداء العمرة، بلغ 6.694.998 مليون تصريح.

وأضافت: لقد بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، وللنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.