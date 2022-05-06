شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: مغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة الإنسانية للمملكة العربية السعودية.

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم مقاتلين أجانب بصفوف الحوثيين ضمن الأسرى إلى بلدانهم.

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق اليوم، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، مبينا أن المبادرة ستكتمل اليوم على 3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في وقت سابق، أنه سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة.