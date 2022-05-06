شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمين: مليون و200 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد المكانى بعدة لغات خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، أكثر من مليون ومائتي ألف، و1226359 مستفيدا من الإرشاد المكاني، و 2094 مستفيدا من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات، و 1258 مستفيدا من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و 1062 مستفيدا من مبادرة معالم المسجد الحرام، و 836 مستفيدا من المشاركة بالمعارض، و34 مستفيدا من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و 22960 من ترجمة خطبة صلاة العيد.

ومن جهة ثانية قد قدمت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات بشئون الحرمين الشريفين، بثها على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ وذلك لإيصال رسالة الحرمين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية.

جاء ذلك، عبر مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية ومنصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، ضمن مشاركة رئاسة شؤون الحرمين مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وقال مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات مشاري المطرفي، إن أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب الجمعة خلال شهر رمضان، وخطبة عيد الفطر تجاوزت أكثر من 223 ألفا و877 مستفيدا.

وأوضح أن الإدارة بثت برامج ودروسا علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، حيث تجاوز عدد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557 ألفا و515 مستفيدا.