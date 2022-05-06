شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تخصيص 30% من التكنولوجيا والابتكار لجهود مكافحة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا والتقنية، الدكتور منير الدسوقى، فى اجتماع أممى حول الابتكار والتكنولوجيا، إن المملكة العربية السعودية خصصت 30% لجهود مكافحة جائحة كورونا والنهوض بالابتكار التقنى.

وأكد الدسوقي - في الجلسة الوزارية لمنتدى الأمم المتحدة السابع لأصحاب المصلحة المتعددين حول العلم والتكنولوجيا والابتكار، المنعقدة في نيويورك، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة لتسخير العلوم والتقنية والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي المستدام من وباء كورونا، حيث خصصت نسبة 30 % لدعم التحالف الدولي للتأهب للجائحة والنهوض بالابتكار التكنولوجى بالإضافة إلى تطوير ونشر الأدوات الرقمية الفعالة والمنصات الكفيلة بضمان استمرار العمليات التجارية والحكومية أثناء وبعد الوباء.

وأضاف أن المملكة أطلقت مجموعة من المبادرات الهامة دعما للبحوث والتطوير والابتكار في مجالات الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى إنشاء مركز للابتكار لتحسين الأوضاع الصحية في المملكة، لافتا إلى أن المملكة أطلقت مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم كنموذج حديث لمدن المستقبل يعتمد على التقنيات الحديثة، وتنعدم فيه الانبعاثات الكربونية بنسبة 100%.

وأشار الدكتور منير الدسوقي إلى إطلاق المملكة لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من خلال الالتزام بزرع أكثر من 50 مليار شجرة، لإزاحة 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.