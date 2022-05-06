شكرا لقرائتكم خبر عن نورلاند والنايض يبحثان آخر المستجدات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع، على المنصة المرئية، أمس الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، مع المترشّح الرئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وعن أهمّيّة إدارة الإيرادات بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي، وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.

اتفق الجانبان على أهمّيّة التّداول الحرّ للأفكار وطرح الرّؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.

