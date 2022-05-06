شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة لبنان بالقاهرة تستقبل الناخبين فى أول أيام الاقتراع بالانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أبناء الجالية اللبنانية في مصر بالتوافد على مقر السفارة اللبنانية بالقاهرة والقنصلية في الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، التي تستمر حتى الأحد المقبل على أن يتم الاقتراع بالداخل اللبناني 15 مايو الجارى .

فتحت صناديق الاقتراع في جمهورية مصر العربية تفتح عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام الناخبين وعددهم 709 موزعين على قلمي اقتراع في مركزين للاقتراع في السفارة اللبنانية في القاهرة والقنصلية اللبنانية في الاسكندرية.

كما انطلقت عملية الاقتراع في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.

وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.

وفي الجمهورية العربية السورية بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.

وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.

أما في المملكة الأردنية الهاشمية انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.

في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للناخبين حيث يبلغ عددهم الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد و فندق "روتانا".