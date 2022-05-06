شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن مغادرة أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، مغادرة أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة المملكة الإنسانية.

وأشار التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة- إلى أن هناك 3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في وقت سابق، أنه سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة.لف العربي في اليمن بقيادة السعودية مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.