شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن مغادرة أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، مغادرة أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة المملكة الإنسانية.
وأشار التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة- إلى أن هناك 3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم.
وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في وقت سابق، أنه سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة.لف العربي في اليمن بقيادة السعودية مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.
ووفقا للتحالف العربي تأتي هذه العملية ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية الإنسانية.
وأضاف التحالف العربي أن نقل الأسرى الحوثيين جوا إلى صنعاء وعدن سيكون خلال 3 مراحل ستكتمل اليوم الجمعة.
كشف مسؤول حكومي يمني، أمس الخميس، عن أن طائرة خاصة سوف تقل أسرى للحوثي، من السعودية إلى مطار عدن عقب رفض المليشيات استقبالهم بمطار صنعاء.
ومن المقرر أن تتم عملية نقل أسرى مليشيات الحوثي البالغ عددهم 117 بواسطة طائرة خاصة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب مبادرة إنسانية من طرف واحد للتحالف العربي وتشمل 163 أسيرا.
ومن بين الأسرى الحوثيين نحو 9 أسرى من جنسيات صومالية وإثيوبية سيتم تسليمهم إلى دولهم، فضلا عن حالات إنسانية سوف يتم الإفراج عنها بإشراف الصليب الأحمر الدولي.