شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى الوضع الأمنى بمنطقة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى مباحثات، عبر الهاتف، مع الرئيس الفرنسى امانويل ماكرون، تناوت الوضع الأمنى فى منطقة الساحل وسبل تعزيز الأمن فى هذه المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - فى بيان اليوم الجمعة، أن الرئيس الغزوانى بحث في الاتصال مع ماكرون، العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وهنأ الرئيس الموريتاني، نظيره الفرنسي، على النجاح الباهر الذي حققه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.