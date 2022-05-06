شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن دفعات من المسجونين في درعا وريف دمشق بموجب عفو الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة درعا جنوب سوريا الإفراج عن 47 من المسجونين الذين شملهم مرسوم العفو الصادر عن الرئيس بشار الأسد، كما أعلنت محافظة ريف دمشق الإفراج عن 99 من المشمولين بأحكامه.

وقالت المحافظة إن 47 موقوفا ومحكوما من أبناء المحافظة أطلق سراحهم، في صالة الباسل في المجمع الحكومي في المحافظة.

وأشارت أن ذلك كان بحضور محافظ المدينة لؤي خريطة، واللجنة الأمنية والعسكرية لدرعا، وعدد من الفعاليات الرسمية والوجهاء وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

وكانت المحافظة نشرت مسبقا أسماء المسجونين الذين سيخلى سبيلهم، وأبلغت الأهالي بعدم التوجه إلى دمشق التي شهد وسطها زحاما شديدا منذ أيام وبعد إصدار المرسوم رقم 7.

كما أعلنت محافظة ريف دمشق إخلاء سبيل 99 مواطنا، ونقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ المدينة معتز أبو النصر جمران، أن هناك "متابعة لوصول المفرج عنهم إلى ذويهم ومنازلهم أما عن طريق الوحدات الإدارية أو بشكل مباشر من ذات المحافظة يتم تخريجهم واستلامهم من أقاربهم. وأضاف أن "الأمور تسير بشكل جيد ومنظم".