شكرا لقرائتكم خبر عن قوات البيشمركة العراقية تعلن صد هجوم إرهابي في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات البيشمركة العراقية صد هجوم إرهابي في "التون كوبري" بمحافظة كركوك.

وقالت البيشمركة في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن عناصر إرهابية قامت بشن هجوم بواسطة اسلحة القناصة على موقع تابع للواء ١٠ مشاة للقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي.

وأضاف البيان أن قوات البيشمركة خرجت سالمة من هذا الهجوم دون أن تتكبد أية خسائر بالأرواح ، مشيرا إلى أن القوات ردت على الهجوم الإرهابي وقامت بملاحقتهم.