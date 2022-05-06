شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يدين مقتل مدنيين إسرائيليين فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء الخميس في تل أبيب.

وأكد عباس أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.

وحذر الرئيس الفلسطيني من استغلال هذا الحادث المدان، للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

كما جدد إدانته للإعتداءات المتواصلة بحق الشعب ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مراسلة RT في القدس بأن 3 إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 6 آخرون بهجوم في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وأوضحت الشرطة أن العملية مزدوجة وتمت عن طريق إطلاق نار واستعمال سلاح أبيض.

وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الشرطة حيدت أحد المنفذين، وأن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل العملية ودوافعها.