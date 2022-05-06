شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة التونسية تطلق حملة وطنية لتنظيف المعالم التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الثقافة التونسية إطلاق حملة وطنية تطوعية لتنظيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية في الفترة من 8 وحتى 18 مايو الجاري بمناسبة الدورة الـ 31 من شهر التراث.



وتتضمن الحملة - التي أعلنت عنها وزارة الثقافة التونسية - جميع المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المفتوحة في جميع أنحاء الجمهورية التونسية والمعالم المسجلة على قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي لليونسكو بكل من المدينة القديمة بتونس وولايات القيروان وسوسة والموقع الأثري بقرطاج وكركوان والموقع الأثري بدقة والمدرج الروماني لمدينة الجم.



ويسهم في هذه الحملة التطوعية الوطنية عدد من المؤسسات التعليمية الابتدائية والأساسية والثانوية والجامعية إلى جانب العديد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني على غرار الكشافة التونسية وجمعيات صيانة المدينة.