شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يضبط 23 شخصا قبل اجتيازهم الحدود البحرية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ضبط 23 شخصا، يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.



وذكرت الداخلية التونسية - في بيان لها اليوم الخميس أن دورية تابعة لمركز الحرس البحري بمنطقة سيدي منصور، تمكنت من ضبط شاحنة على متنها 23 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل سيدي منصور، حيث قررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.