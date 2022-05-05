شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: عبد الغنى جيلى رئيسًا للجنة المتشركة لتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتتكون اللجنة المكلفة بانتخابات رئيس الجمهورية من أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، ومن المقرر أن تصدر اللجنة المشتركة جدولاً زمنيًا لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي نفس الإطار، حذرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية بالصومال من وسائل الإعلام غير المرخصة عقد برنامج مناظرات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ووجهت الوزارة بصفة خاصة إلى مجموعة المناظرات الصومالية بالامتناع عن مثل هذه الأعمال، كما أصدرت الوزارة تعليمات للشركاء الدوليين، لا سيما قوات الشرطة الوطنية وقوات إفريقية، بعدم السماح لوسائل الإعلام بالعمل دون إذن من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة.