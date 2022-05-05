شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا لدى اليمن يدعو جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال أبنهايم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس إن بلاده تنضم للدعوات الدولية لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالهدنة، بما في ذلك تخفيف سنوات من الظروف الشبيهة بالحصار التي خلقت كارثة إنسانية لمئات الآلاف من المدنيين في اليمن.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد أدان، أمس، القصف الذي شنته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة على حديقة ومبنى أمني في تعز وأوقع 10 مصابين، واصفا استهداف جماعة الحوثى للأحياء السكنية بالمدينة بأنه خرق سافر للهدنة الأممية.