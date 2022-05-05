شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى لدى اليمن: "تعز" تمثل أولوية للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري، إن مدينة تعز تمثل أولوية للمجتمع الدولي في اليمن، مؤكدًا أهمية إنهاء المعاناة والحصار فيها.

وأضاف ماري في بيان للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الخميس، أن فرنسا تؤكد دعمها الكامل للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي تمثل خطوة مهمة لصالح السلام.

وتابع: "أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وبنفس المقدار جميع أشكال معاناة الشعب في كافة مناطق اليمن، لذلك يجب أن تعلو مصلحة الشعب اليمني على كل المصالح الأخرى".

وأوضح أن فرنسا تدعو الأطراف إلى تسهيل إعادة فتح مطار صنعاء، معربة في الوقت نفسه عن قلقها العميق إزاء حصار تعز المستمر منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل العديد من سكانها يعانون من محنة إنسانية.

وأكد ضرورة القيام بكل شيء للتخفيف من معاناة الشعب اليمني سواءً في تعز أو في أي مكان آخر من البلاد، وذلك بعد مضي أكثر من 7 سنوات على الصراع، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة والحفاظ عليها لما فيه خير لكل اليمنيين.

جاءت تصريحات السفير الفرنسي بعد انتهاء شهر من الهدنة الإنسانية في اليمن، وبعد يوم من هجوم حوثي بطائرات مسيرة استهداف أعيان مدينة وسط مدينة تعز وأدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص وأضرار مادية بالمدينة.