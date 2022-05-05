شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان ووزير الخارجية يفتتحان غرفة عمليات إدارة تصويت المغتربين بالانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح كل من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب اليوم الخميس، غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج والتي تنطلق مرحلتها الأولى صباح غد الجمعة في 10 دول تعتمد هذا اليوم إجازة أسبوعية.

واطمأن ميقاتي وبوحبيب على سير العمل داخل غرفة العمليات المجهزة لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بعمليات تصويت اللبنانيين في الخارج خلال المرحلتين الأولى التي تجري غدا والثانية التي تجري الأحد المقبل في قرابة 48 دولة بقارات (أوروبا - الأمريكيتين - أفريقيا - آسيا - استراليا)، وهي الدول التي تعتمد الأحد إجازة أسبوعية، حيث تم تحديد التصويت في يوم إجازة للتحفيز المغتربين على المشاركة في الانتخابات دون التأثير على أعمالهم.

وبدأت في الساعة الأولى من صباح اليوم مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء المرحلة الأولى التي تضم (مصر - السعودية - قطر - الكويت - سوريا - عمان - البحرين - الأردن - العراق - إيران)، فيما تجري انتخابات المغتربين يوم الأحد المقبل في دول (فرنسا - أمريكا - كندا - الإمارات - أستراليا - البرازيل) ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية قد أعلنت أحقية 225 ألفًا و114 مغتربا في التصويت في الانتخابات بالبعثات الدبلوماسية التي تسجلوا فيها بمختلف دول العالم، وذلك بعد تنقية الجداول واستبعاد غير المستوفين لشروط التصويت من بين أكثر من 245 ألف مغترب سجلوا للمشاركة في الانتخابات وهي أعلى نسبة لتسجيل اللبنانيين في الخارج في تاريخ الانتخابات النيابية.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحًا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

ويحدد القانون اللبناني الصادر في يونيو عام 2017 آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث نص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها عدد من الدوائر الصغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقًا لنظام طائفي يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، حيث تم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهي السنة والشيعة والدروز والعلوين.

كما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسيحيين وهي المارونية والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس والإنجليين والأرمن الكاثوليك والأرمن الأوثوذكس والأقليات المسيحية، وتم توزيع عدد المقاعد في كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل مناصفة بين إجمالي عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالي عدد نواب الطوائف المسيحية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الداخل يوم 15 مايو الجاري، على أن يقوم المسئولون المدنيون عن تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم 12 مايو الجاري.