شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وفقدان 550 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسط من ليبيا لأوروبا فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وفاة 114 مهاجرًا غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضيين.
وأشارت المنظمة حسب إحصائية نشرها مكتب المنظمة لدى ليبيا، على صفحته بالفيسبوك ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس ، إلى إعادة أربعة آلاف و461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.