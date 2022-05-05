شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وفقدان 550 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسط من ليبيا لأوروبا فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وفاة 114 مهاجرًا غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضيين.