شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن وفاة واحدة و5000 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق عن حالة وفاة واحدة و 5000 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل 16 هزة أرضية داخل العراق.

وحسب موقع السومرية نيوز، قالت الهيئة في بيان إنه "بأشراف مدير عام الهيئة علي محسن هاشم، صدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر أبريل 2022"، موضحة أن "العدد الكلي للهزات المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 24) هزة ارضية، منها (16) هزة أرضية داخل العراق.

وبينت، أن "النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح داخل العراق تحديداً في محافظة السليمانية في قضاء كلار، ومحافظة ديالى في قضاء مندلي، ومحافظة واسط في قضاء بدرة".