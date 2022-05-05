شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة مجلس النواب الليبى تدعو الأعضاء إلى جلسة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت بوابة "الوسط" الاخبارية الليبية ان الجلسة ستعقد في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر حسابه على "تويتر".

وهذا أول اجتماع لمجلس النواب بعد اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، ناقشت ونوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.



وعقد مجلس النواب آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، عندما أدى فيها وزراء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام الأعضاء بمقر المجلس في مدينة طبرق.