اخبار الخليج

الصين تطلق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تطلق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نجحت الصين الخميس 5 مايو في إطلاق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وذلك باستخدام صاروخ " تشانغ جين – 2 دي " (Long March-2D).

 

أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات.

 

وجاء في بيان نشرته المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat  أن الصاروخ أطلق الساعة 10.38  يوم 5 مايو بالتوقيت المحلي ( الساعة 05.38 بتوقيت موسكو) من مطار تيوان بمحافظة شانسي بشمال الصين.

 

وأضافت المؤسسة أن 7 أقمار صناعية تنتمي إلى أسرة Jilin-1 Gaofen-03D . أما القمر الصناعي الثامن فينتمي إلى أسرة Jilin-1 Kuanfu-01C للأقمار الصناعية الصينية.

 

وأشار البيان إلى أن الصين تطلق الصاروخ من طراز "تشانغ جين" للمرة الـ419.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا