مركز روسي قد يساهم في تطوير المحطة المدارية الوطنية الواعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية عن استعداده للمساهمة في مشروع المحطة المدارية الوطنية الواعدة.



وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال مدير المركز، أليكشي فاروتشكو: "نحن على استعداد للمشاركة في مشروع المحطة المدارية الوطنية الواعدة، إذا كانت هناك حاجة لمشاركتنا فسنكون سعداء لتقديم إمكانيات مركزنا لتنفيذ مشروع المحطة في أقصر وقت ممكن".

وأضاف "مركزنا شارك سابقا في تطوير الوحدات التي استعملت مع محطة مير الفضائية سابقا، كما ساهم أيضا في تطوير الوحدات الروسية التي استخدمت مع المحطة الفضائية الدولية، والهياكل الكبيرة للوحدات التي صنعتها شركة إينيرغيا للمحطة الفضائية الدولية تم تجميعها في مركزنا أيضا، لدينا جميع المعدات والكفاءات المطلوبة لتنفيذ مثل هذا النوع من الأعمال إذا لزم الأمر".

وفي أبريل 2021 كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف قد أشار إلى "أن الحالة الفنية للمحطة الفضائية الدولية ليست على أحسن ما يرام، لذا فإن روسيا قد تركز على استحداث محطة مدارية وطنية خاصة بها، وتم تكليف شركة إينيرغيا الروسية بالعمل لتجهيز وتحضير الوحدة الأساسية لهذه المحطة حتى عام 2025.

ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الواعدة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 لتلتحم بها.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى "أن إحدى أبرز الميزات في المحطة الروسية الواعدة هي إمكانية تعيدلها بشكل مستمر، أي أنه سيكون بالإمكان استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، ما يوفر إمكانية استمرار المحطة لفترة زمنية طويلة جدا".