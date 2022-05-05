شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى يمنى: جاهزون لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القوات الأمنية الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، جاهزية القوات الأمنية لمواجهة كافة التحديات خلال المرحلة المقبلة مع جماعة الحوثي، والتي تحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وشدد العميد سليم السياغي وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية، اليوم الخميس، خلال الزيارات التي نفذها مع عدد من قيادات القوات الخاصة بالمحافظة لمنتسبي القوات في كافة المناطق والنقاط والمواقع الأمنية بمأرب - على ضرورة مضاعفة الجهود والاستمرارية في الجاهزية العالية واليقظة التامة لمواجهة أي طارئ.

وحذر السياغي جماعة الحوثي من أي محاولة للاقتراب من المحافظة، متوعدا إياهم بإرسالهم إلى مكانهم الطبيعي في سجون القضاء.

وأشار السياغي إلى أن قوات الأمن الخاصة بمأرب ستظل الحارس الأمين على المحافظة إلى جانب بقية زملائهم في الوحدات الأمنية الأخرى، ولن تدخر جهدا في الدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية سكانها والوافدين إليها.

وأكد أن كافة القوات في خدمة الوطن سواء في حماية وتأمين الجبهة الداخلية أو المشاركة في إسناد زملائهم من منتسبي القوات المسلحة في الجبهة الخارجية.