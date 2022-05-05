تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يكفي أن تطالع الكتاب السنوي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، لتتعرف على الظواهر الفلكية المتوقعة وموعد بدايات الشهور العربية والأعياد، ويستند باحثو المعهد في ذلك، إلى الحسابات الفلكية.



ويقول الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد وفقا للعين، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا لحساباتنا الفلكية، يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.

ورغم أن الموعد محدد سلفا، وفق الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات، كما يؤكد القاضي، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 مواقع لرصد ورؤية أهلة الشهور العربية بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية والجهات المعنية بالمحافظات المختلفة.

وتابع أن الإعلان الرسمي عن موعيد عيد الأضحى والوقفة يكون للجهات المختصة التي تقوم بذلك بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط مناسبة عيد الأضحى بمناسك الحج.

ويضيف أن المعهد من جانبه أيضا يكون على تواصل دائم مع الجهات المعنية بالدول المختلفة المهتمة بمجالات الفلك لمتابعة أي متغيرات أو مستجدات في هذا الشأن، خاصة دولة الممكلة العربية السعودية.