شكرا لقرائتكم خبر عن جيش اليمن: مقتل وإصابة 29 جنديا بنيران الحوثيين منذ بدء سريان الهدنة بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر الجيش في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية) اليوم الخميس، أن "جماعة الحوثي ارتكبت 1126 خرقا للهدنة منذ بدء سريان الهدنة في الثاني من شهر إبريل الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 جنود وجرح 34 بينهم 11 مدنيا بينهم أطفال ونساء".

وأضاف البيان أن الخروقات شملت كافة جبهات محافظة تعز واستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وطائرات الاستطلاع المسير وعمليات القنص واستحداث تحصينات وطرقات ومواقع جديدة، إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية، ومعدات وذخائر وأسلحة إضافية في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن هذه الخروقات طالت مواقع الجيش والأحياء والقرى المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين خارج مدينة تعز.