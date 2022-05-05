شركة "غارمن" تطلق سلسلة ساعات ذكية لراكبي القوارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة غارمن عن توسيع باقة منتجاتها من الساعات الذكية من خلال إطلاق ثلاثة موديلات جديدة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعات الذكية Quatix 7 وQuatix 7 Sapphire وQuatix 7X Solarتمتاز بجسم مقاوم للماء وشاشات لمسية وفترة تشغيل طويلة للبطارية، بالإضافة إلى بعض الوظائف لتلبية متطلبات راكبي القوارب.

وأوضحت غارمن أن سلسلة الساعات الذكية Quatix 7 تتيح إمكانية التحكم في نظام القيادة الآلية أو أنظمة الترفيه Fusion في القوارب المتوافقة، بالإضافة إلى إظهار العديد من المعلومات المهمة مثل غاطس القارب وعدد لفات المحرك في الدقيقة وسرعة الرياح على شاشة الساعة الذكية مباشرة.

كما قامت غارمن بتحسين وظائف تتبع اللياقة البدنية للأشخاص، الذين يقضون وقتا طويلا على متن القوارب، بما في ذلك الرياضات المائية المختلفة مثل صيد الأسماك والإبحار وركوب الأمواج وخلافه.

ويظهر تنبيه على الساعة الذكية إذا تم الإبحار بالقارب دون رفع المرساة، بالإضافة إلى إظهار معلومات حول المد والجزر، كما تقوم وحدة GPSبجمع المعلومات بدقة في أعالي البحار حتى يتم عرض الموقع وخط السير على الخرائط الطبوغرافية الصحيحة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية من 16 يوماً في الموديل الأساسي حتى 90 يوماً في الموديل الفاخر المزود بالخلايا الشمسية، وتأتي الساعات الذكية الجديدة من جارمن في جسم مقاوم للماء حتى 10 ATM.

كما قامت الشركة الأمريكية بحماية الشاشة ضد الخدوش بواسطة زجاج Gorilla Glass DX، باستثناء الموديل الفاخر، الذي يأتي في جسم من التيتانيوم مع طبقة DLC وزجاج الياقوت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للموديل Quatix 7 Sapphireعلى شاشة AMOLED، واعتمدت شركة جارمن على شاشة MiP الأكثر توفيرا في استلاك الطاقة في الموديلين الأخرين لكي يسهل قراءة البيانات تحت أشعة الشمس.

وتوفر الساعات الذكية الجديدة من غارمن العديد من الوظائف المتطورة مثل شريحة NFC لإجراء عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال، ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2، وتزخر الساعات الذكية الجديدة من غارمن بذاكرة فلاشية سعة 16 أو 32 غيغابايت حسب الموديل لتخزين الموسيقى على الساعة الذكية مباشرة.